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İyileşince yanınızdayım

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
İyileşince yanınızdayım
Suriye İdlib'deki rejim saldırısında ayağından yaralanan Komando Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Aydoğan'ın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan Aydoğan, Suriye'deki silah arkadaşlarına selam göndererek "Tamamen iyileştiğim zaman görevime kaldığım yerden devam edeceğim"dedi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, gazi Aydoğan'a ziyaret etti. Kuş gaziye "Sen bizim baş tacımızsın" diye moral verdi.
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İyileşince yanınızdayım
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