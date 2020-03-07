İyileşince yanınızdayım

BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

Suriye İdlib'deki rejim saldırısında ayağından yaralanan Komando Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Aydoğan'ın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan Aydoğan, Suriye'deki silah arkadaşlarına selam göndererek "Tamamen iyileştiğim zaman görevime kaldığım yerden devam edeceğim"dedi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, gazi Aydoğan'a ziyaret etti. Kuş gaziye "Sen bizim baş tacımızsın" diye moral verdi.