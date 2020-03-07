Meclis'teki 'devlet sırrı' niteliğindeki toplantının ardından... CHP ve HDP PKK ile aynı masada

İdlib'de Esad rejiminin alçak saldırısında askerlerimizin şehit edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen kapalı oturumda, devlet sırrı niteliğindeki bilgiler milletvekilleriyle paylaşıldı. O kritik toplantıdan üç gün sonra CHP ve HDP'li milletvekilleri, Almanya'da terör örgütü PYD/PKK temsilcileriyle buluştu.

Alman Federal Meclisi Sol Parti ve Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir toplantı düzenlendi. Yenişafak'ın haberine görei Berlin'de düzenlenen toplantıya dünyanın çeşitli noktalarından terör örgütü temsilcileri ve yandaşları katıldı.

CHP, HDP VE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD AYNI MASADA

Toplantıya Suriye'den terör örgütü PKK/PYD'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed ile heyeti, Irak'tan terör örgütü PKK'ya yakın siyasiler, Türkiye'den CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldı.



Terör örgütü PYD'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (solda), HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar (sağda)

İRARİ HAİN CAN DÜNDAR DA ORADAYDI

Toplantıda MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve Gezi olaylarında provokatörleri organize ettiği belirlenen Alman Parlamenter Claudia Roth hazır bulundu.



Firari sanık Can Dündar (solda)



Alman Parlamenter Claudia Roth

TOPLANTIDA SKANDAL İFADELER KULLANILDI

Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye kuzeyindeki sözde kantonlarıyla, Kuzey Irak ve Türkiye'nin güneydoğusunu kapsayan bir alanda sözde 'devlet' kurulması fikrinin ortaya atıldığı toplantıda skandal ifadeler kullanıldı.

KAPALI OTURUMDA KONUŞULANLAR DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDE

Terör örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıdan üç gün önce, TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturum gerçekleşti. İdlib'de, EsAd rejimi tarafından askerlerimizin şehit edilmesi gündemiyle toplanan Genel Kurul'a 'devlet sırrı' niteliğinde bilgilendirme yapıldı.

Hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerinden gelen tüm soruları cevapladı.