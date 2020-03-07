‘Moskova zirvesi önemli bir adım’

MHPlideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve İdlib'de ateşkes kararı alınan zirveye ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli şunları kaydetti:* Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca M4 karayolunun kuzeyinde 6 km, güneyinde 6 km derinlik ve genişlikte bir güvenli koridor tesis edilecektir. 15 Mart'la beraber, M4 karayolunun belirlenen alanlarında Türk- Rus ortak devriyeleri başlatılacaktır.* Moskova'daki liderler zirvesinde aklı- selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir.* Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz.* Türkiye'nin Suriye politikası doğrudur, haktan ve hakikatten yanadır. Rusya ve Suriye'nin dürüst ve namuslu hareketi, bilhassa Moskova yönetiminin verdiği sözlere bağlı ve sadık kalması en temel ve inkar edilemez sorumluluktur. Türk milleti yapılanları unutmaz, dökülen kanları aklından çıkarmaz.Bu arada Başkan Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

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