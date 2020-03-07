Önce annelerden özür dileyin

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 186 gündür devam ediyor. Evlat nöbetini sürdüren aileler, şimdiye kadar kendilerini görmezden gelen HDP'nin 8 Mart Pazar günü İstasyon Meydanı'nda Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı yapacak olmasına tepki gösterdi.







'BUNLARDA YÜZ YOK'

Evlat nöbetindeki aileler, HDP'lileri Kadınlar Günü kutlamasından önce eylem yaptıkları çadıra gelip özür dilemeye davet etti. Oğlu Yusuf terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığı için nöbete katılan Celil Begdaş, kadınların HDP il binası önünde evlatlarını beklediğini söyledi. Burada oturan kadınların anne olduğunu aktaran Begdaş, "HDP'liler 8 Mart için kutlama programı yapacaklar. Utanmadan sıkılmadan kutlama programı yapacaklarına gelsinler buradaki kadınlardan özür dilesinler. Niye buradaki kadınlar kadın değil mi? Gelsin buradaki kadınların gönlünü alsınlar, ondan sonra gidip program düzenlesinler. Bir de utanmadan mahalle mahalle geziyorlar, kadınları meydanlara davet ediyorlar. Mahalle mahalle dolaştıkları sırada benim evimin önündeki kışlık odunları da çalıp götürdüler. Bunlarda yüz yok, gelip buradaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya. İnsanların evini yıkıyorlar üstüne, kutlama programı hazırlıyorlar. Bu kabul edilemez bir durumdur" diye konuştu.

Aileler "Kahrolsun PKK ve HDP" sloganları atarken, evladı terör örgütü tarafından dağa kaçılan bir kadın oturma eylemi sırasında baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri anneyi sedye ile ambulansa taşıyıp müdahalede bulundu.







KADINLARA ÇAĞRI: TERÖRÜN KÖKÜNÜ BİRLİKTE KURUTALIM

Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı. Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Nazlı Sancar ise "Acımızı paylaşalım. 8 Mart Kadınlar Günü'nde bütün kadınlarımızı buraya davet ediyorum. Annelerle terörün kökünü kurutacağız" dedi. 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eylem yapan anne Fatma Akkuş da, kadınların destek vermesinin önemine işaret ederek, kadınların desteği ile seslerini tüm dünyaya duyurabileceklerini kaydetti.

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