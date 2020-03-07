Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gündeme dair flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Oktay yaptığı değerlendirmede, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından, İdlib'deki ateşkese kadar birçok konuya değindi.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dikkat çeken açıklamalarından satırbaşları...

"İDLİB'DE YİNE TEK BAŞIMIZA MÜCADELE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İdlib ile ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir. Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Oktay dünyanın baş edemediği koronavirüs ile ilgili de önemli noktalara değindi. Oktay, "Yeni ilaç molekülleri, kanser ilacı, gen tedavisi, kök hücre tedavisi, yapay organ, sağlıkta yapay zeka çözümleri gibi alanlardaki çalışmaları süratle geliştirmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını, bu tür çalışmaların ehemmiyetini ve her türlü tehdide hazır olunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.