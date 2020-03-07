Son dakika haberi: Ege'de Türk karasularına giren Yunan botuna anında müdahale edildi

İzmir açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. O anlar, Türk mürettebat tarafından da anbean kaydedildi.

Son dakika: Türk Sahil Güvenlik, Yunan Sahil Güvenlik botunu böyle kovaladı! | Video

İzmir'in Dikili İlçesi Bademli Mahallesi açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. Yunan botunun Türk karasularından çıkarıldığı anlar, Türk sahil güvenlik botunun içinden kameraya kaydedildi.

Görüntüde, botu kullanan Sahil Güvenlik personelinin, "Yeterli mi komutanım?" diye sorduğu da duyuluyor.