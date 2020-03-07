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Son dakika haberi: Ege'de Türk karasularına giren botuna anında müdahale edildi

Ege'de Türk karasularına giren botuna anında müdahale... Ege'de Türk karasularına giren Yunan botuna Türk Botu tarafından anında müdahale edildi. Yaşanan anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde botu kullanan Sahil Güvenlik personelinin "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuluyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.3.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 12:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Ege'de Türk karasularına giren Yunan botuna anında müdahale edildi

İzmir açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. O anlar, Türk mürettebat tarafından da anbean kaydedildi.

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İzmir'in Dikili İlçesi Bademli Mahallesi açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. Yunan botunun Türk karasularından çıkarıldığı anlar, Türk sahil güvenlik botunun içinden kameraya kaydedildi.

Görüntüde, botu kullanan Sahil Güvenlik personelinin, "Yeterli mi komutanım?" diye sorduğu da duyuluyor.

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Son dakika haberi: Ege'de Türk karasularına giren Yunan botuna anında müdahale edildi
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