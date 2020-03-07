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haberler: Esad'ın cahil vekiline 'dan sert sözler: Saçmalamasın, tarih öğrensin...

haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün tarihi bir zirve gerçekleşti. 6 saat süren toplantıdan İdlib'de ateşkes kararı çıktı. Toplantının ardından Esad rejiminin Halep milletvekili Fares Shehabi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Shehabi yalanlarla dolu paylaşımında toplantı salonunda bulunan heykeline dikkat çekti, 'yı 11 kez yendiğini öne sürdü. Bu paylaşım sosyal medyada sorgulanmadan art niyetli kimselerce yayıldı. Tartışmalara son noktayı ünlü tarihçi Prof.Dr. koydu. Ortaylı, "O vekil saçmalamasın. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin’in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika haberler: Esad'ın cahil vekiline İlber Ortaylı'dan sert sözler: Saçmalamasın, tarih öğrensin...

Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Suriye'nin Halep milletvekili Fares Shehabi bir tweet atarak Türk heyetinin arkasındaki Çariçe 2'nci Katerina heykeline dikkat çekti. Katerina'nın Osmanlı'yı 11 kez yendiğini iddia eden vekil, bu heykelin Türk heyetini rencide etmek için özellikle seçildiğini ima etti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya bu tweet'i ve Suriyeli vekilin tavrını sorduk. Ortaylı, "O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin'in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur" diyerek tepki gösterdi. Shehabi'nin tarih bilgisinin zayıf olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi:

'BUNDAN MI MEDET UMUYOR'

"2'nci Katerina Osmanlı'yı 11 kere yenmedi. O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Osmanlı ile iki kere harp ettiler. Kırım için de savaştılar. Küçük Kaynarca'da Osmanlı'yı yenmişti. Kırım ilhak edildi onun zamanında. Suriye vekili her şeyi bıraktı da şimdi bundan mı medet umuyor? 'Şimdi de Putin yenecek, biz de mutlu olacağız mı?' demek istiyor.

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Bizim de böyle söyleyecek çok şeyimiz var. Ortadoğu'nun hiçbir ülkesi böyle Rusçuluk yapmadı. Bunların huyu böyledir. Rusya'nın eyaleti mi olacaklar? Rusya'nın tarihte hiç görmediği şekilde... Etrafıyla geçinemeyen bir yer her şeyden önce orası... Bıraksan hepsi birbirini boğazlayacaklar. Suriye'de yüzde 7 azınlık aldı yönetimi götürdü.

'KREMLİN'İN TÖRESİ BÖYLE'

Hürriyet'in haberine göre İlber Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü, Kremlin'de her odada, her salonda tarihi bir şahsiyetin resmi, heykeli vardır. Tarihi antikalar vardır. Kremlin'in töresi böyle. Kalkıp da adam 2'nci Katerina'yla övünecek. Herife bak. Ne kadar düzeysiz bir milliyetçilik.

'DÜZEYSİZ MİLLİYETÇİLİK'

2'nci Katerina Avrupa kültürü almış bir Alman prensesi. Rusya'da ıslahatlar yaptı. Münevver insanlarla, edebiyatçılarla ahbaplık ediyor, mektuplaşıyor. Müzeler de kurdu. Ama ayaklanmalarda kendi milletini de ezdi. Bu vekilin attığı tweet, tekrar söylüyorum çok düzeysiz bir milliyetçilik. Önce oradaki insanların huzur ve refahını sağlasınlar..."

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Son dakika haberler: Esad'ın cahil vekiline İlber Ortaylı'dan sert sözler: Saçmalamasın, tarih öğrensin...
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