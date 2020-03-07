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! 'den Avrupa'ya ve 'a insanlık dersi! Bir yanda utanç bir yanda gurur!

... 'nin kapıları açma kararının ardından sınıra akın eden sığınmacıların mücadelesi sürüyor. 'ın insanlık dışı saldırıları vicdanları kanatırken, Türkiye saldırılardan en çok etkilenen çocukları korumaya devam ediyor. Sınırda Türkiye, insanlık onurunu korumak için mücadele verirken, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den göçmenlere bir jest geldi. Bahçeli, İl Teşkilatı'na 'Göçmen Kreşi' talimatı verdi. Ayrıca kış koşulları nedeniyle gıda ve kazak yardımı yapıldı. Çocuklar kreşte her şeyden habersiz vakit geçirdi. 1 kilometre ile değişen tavırlar Avrupa'nın kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.3.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika! Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Bir yanda utanç bir yanda gurur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Edirne'de sınırda bekleyen göçmen çocuklar için kurulan 'Göçmen kreşi' faaliyete başladı. Bahçeli, kreşe sığınan ve tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara bot, mont, kazak ve temel gıda gibi yardımlar da gönderdi.

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GÖÇMENLERE YARDIM ELİ

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye 3 yardım TIR'ı gönderildi. Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar, mültecilere dağıtılıyor. Yardımlar, Edirne MHP İl Başkanlığı ile Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılıyor.

YUNANİSTAN İNSANLIK DIŞI MÜDAHALELERDE BULUNUYOR

Yunanistan sınırdan geçme ve sığınma hakkını kullanmak isteyen mültecilere her türlü insanlık dışı saldırıyı gerçekleştiriyor. Mülteciler arasında çok sayıda çocuk da yer alıyor. Yunanistan polisi çocuk ya da yaşlı ayırmıyor, mermilerle, gaz bombaları ile saldırıyor. Saldırılarda çok sayıda çocuk yaralandı.

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Son dakika! Türkiye'den Avrupa'ya ve Yunanistan'a insanlık dersi! Bir yanda utanç bir yanda gurur!
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