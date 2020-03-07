Tiyatrocuyu doğum izninde işten attılar

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Mersin'de işçi kıyımı sürüyor. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 ay önce doğum yapan ve doğum izninde olan Büyükşehir Tiyatroları oyuncusu ve eğitmeni Seda Süzgan'ı performans düşüklüğü bahanesiyle işten attı. 2015'ten bu yana belediye bünyesinde çalışan Süzgan, 12 Şubat 2020'ye kadar izinliydi. Doğum izni sürerken 29 Ocak'ta işyerinin işleyişini olumsuz etkilediği, kendisine tebliğ edilen işi aksattığı, düşük performans gösterdiği gerekçesiyle savunması istendi. Genç oyuncu savunmasında tüm suçlamaları reddetti. Raporlu olduğu halde savunması istenen Süzgan, idare tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara kanıt istedi. Süzgan savunmasında, daha önce çalışırken Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vererek bağlı bulunduğu birimde kendisine mobbing uygulandığını, kurumun oyunlarda kendisine yer vermediğini de ifade etti.Yine kendisi gibi belediyede çalışan ve tiyatro oyuncusu olan eşi H.S'nin Büyükşehir'de yaşadıkları mobbingi mahkemeye taşıdığını ifade eden Süzgan, savunmasında bu dava dilekçesinin de incelenmesi gerektiğini iletti. Süzgan'ın iddialarını incelemeye bile gerek duymayan Disiplin Kurulu, Süzgan'ın sözleşmesini feshetti.