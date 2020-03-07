“Türkiye’de kalmak istiyorum”

EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ

Edirne'den anne-babası ve kardeşleriyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afgan ailenin kızı Menice Arapzade (10) Konya'nın Ereğli ilçesine kavuştu. Annesi ve kardeşlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Menice, "Bir daha Yunanistan'a asla gitmek istemiyorum. Ereğli'de yeni bir hayata başlayıp derslerimde başarılı olup, Türkçe öğretmeni olmak istiyorum" dedi. 3'ü çocuk 5 kişilik Arapzade ailesi, Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Anne-baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, Menice ise başka araca bindirilmişti. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberindeki göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi. Yetkililerin araya girmesiyle Menice ailesiyle buluştu.