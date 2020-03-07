Türkiye’den İtalya’ya Abdullah Öcalan tepkisi

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Türkiye, İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine, "Bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir" ifadeleriyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimlerinin beyhude olduğu vurgulandı. Kararın terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, "İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.