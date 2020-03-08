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5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 19:39 ABONE OL
5 terörist teslim oldu
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükselmiştir." denildi.
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5 terörist teslim oldu
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