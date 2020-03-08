Ayakkabısı çamurlu diye araca binmedi

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. Selçuklu İlçe Kongresi ve bin kişilik 15 Temmuz yurt yerleşkesi açılış programı için Konya'da "Medya Buluşması" programına katıldı. Gazetecilere, 1 Mart'ta Yozgat Akmağdeni Arpalık Köyünden toprağa verilen İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babası İbrahim Özdemir ile arasında geçen diyaloğu anlatan Kurum, şehit babasının ayakkabısı çamurlu olduğu için tüm ısrarına rağmen aracına binmediğini söyledi. Kurum, camiden mezarlığa kadar yürüyerek gidildiğini, şehidin defnedilmesi sonrasında ise kendisinin ricada bulunduğunu anlatarak, "Şehidimizi defnettikten sonra İbrahim amca yorgun ve bitkin düştü. 'Seni aracımızla bırakalım zaten çok yoruldun, rahatsızlığın da var. Taziye evinde yine beraber oluruz' dediğimde, ayakkabıları çamurlu olduğu için, 'yok Bakanım araba mahvolur. Ben bu çamurla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar etsem de binmedi" dedi.