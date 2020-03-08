Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bu fabrikadaki forklift operatörlerinin hepsi kadın

Bu fabrikadaki forklift operatörlerinin hepsi kadın

Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Bu fabrikadaki forklift operatörlerinin hepsi kadın
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Eğitim alıp, belge sahibi olan kadın operatörler, mesleklerindeki dikkatleri ve titizlikleriyle iş kazalarının da önüne geçiyor. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan 40 kadın forklift operatörü, emekleriyle takdir topluyor. 15 ton ağırlığındaki forklifti otomobil gibi kullanan kadın operatörler, 7 ton ağırlığındaki ürünleri naklediyor. Forklift Eğitmeni Fidan Dönmez Arslan "Erkekleri üzmek istemeyiz ancak kadınlar daha dikkatli ve titiz" dedi. Forklift operatörü Tülay Güneş de "Kadınlar isterse her şeyi yapar" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu fabrikadaki forklift operatörlerinin hepsi kadın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA