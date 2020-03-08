Bu fabrikadaki forklift operatörlerinin hepsi kadın

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

Bursa'nınİnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, forklift operatörlerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Eğitim alıp, belge sahibi olan kadın operatörler, mesleklerindeki dikkatleri ve titizlikleriyle iş kazalarının da önüne geçiyor. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan 40 kadın forklift operatörü, emekleriyle takdir topluyor. 15 ton ağırlığındaki forklifti otomobil gibi kullanan kadın operatörler, 7 ton ağırlığındaki ürünleri naklediyor. Forklift Eğitmeni Fidan Dönmez Arslan "Erkekleri üzmek istemeyiz ancak kadınlar daha dikkatli ve titiz" dedi. Forklift operatörü Tülay Güneş de "Kadınlar isterse her şeyi yapar" diye konuştu.