Cezaevlerine kreş ve okul geliyor

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Adalet Bakanlığı, MEB ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalayacak. Buna göre cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri kurulacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, imzalanacak protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracağı vurgulandı. Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine, kapalı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin de devam etme imkanına kavuşacağı ifade edilen açıklamada, "Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak" denildi.