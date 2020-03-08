Evinde 500 kilo bomba ile yakalandı

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır'da, hakkında yakalama ve arama kaydı bulunan terör örgütü PKK mensubu gizlendiği evde 500 kilo el yapımı patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından aranan firari Ş.B. isimli şahsın, ikamet ettiği Dicle ilçesi Kırkpınar Mahallesi Küpetaş mezrasında kıs kıvrak yakalandı. Yakalanan terör örgütü mensubu Ş.B ile birlikte bir Kalaşnikof tüfeK, bir bu tüfeğe ait şarjör, 8 fişek, 4 uzaktan kumandalı pil bloğu, 3 t el yapımı patlayıcı devre kartı ele geçirilirken, bomba yüklü ve patlatılmaya hazır bir araca öncülük ve gözcülük yaptığı tespit edildi. Sorgusunun ardından Ş.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.