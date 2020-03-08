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şehitleri için pedal çevirdiler

Gençlik Merkezi'ne üye bir grup genç, 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak için düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Tekirdağ Gençlik Merkezi'ne üye bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak için düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik gurup, sahil dolgu alanında başlatılan bisiklet turunu, Altınaova Mahallesi'nde tamamladı. Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri anmak için gençlerle etkinlik düzenlediklerini söyledi. Türkiye'nin her zaman birlik olması gerektiğini ifade eden Modalı, "İdlib şehitlerini anma turu yaptık. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da gençlerimizle farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.
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İdlib şehitleri için pedal çevirdiler
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