Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kaçakçılara darbe! Yakalandılar

Kaçakçılara darbe! Yakalandılar

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. , ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 10:26 ABONE OL
Kaçakçılara darbe! Yakalandılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, yapım aşamasında ve satışa hazır 900 litre sahte rakı, gümrük kaçağı 45 şişe içki, 7 bin 30 paket sigara, 1 milyon 80 bin boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron, 30 kilogram tütün ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Polis, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçakçılara darbe! Yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA