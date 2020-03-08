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, 8 tarihinin en yüksek hava sıcaklığını yaşadı

, ’nın 140 yıldır 8 ’ta kaydedilen en yüksek sıcaklığının bugün yaşandığını açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 23:10 ABONE OL
Moskova, 8 Mart tarihinin en yüksek hava sıcaklığını yaşadı

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand tarafından yapılan açıklamada, bu kış döneminde Moskova'ya hiç kar yağmadığı ve hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyrettiği belirtildi. Açıklamada 8 Mart tarihinde kaydedilen en yüksel sıcaklığın bugün yaşandığı söylendi.

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Vilfand, 140 yıldır Rusya'da hava ölçümlerinin yapıldığını söyleyerek bugüne kadar hiçbir 8 Mart'ta hava sıcaklığının 8 buçuk derecede izlenilmediğini ifade etti. Vilfand, "1879 yılından beri Moskova'da 8 Mart tarihinde en yüksek sıcaklık 8.3 derece ile 2014 yılında yaşandı. Bu yıl gece sıcaklıkları 5-6 derece arttı. Günün en yüksek sıcaklığı ise 8 buçuk derece oldu. Buna bağlı olarak yağmur yağışları azaldı. Önümüzdeki 6 gün boyunca hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece olmasını bekliyoruz. Aralıklarla hafif yağmur geçişleri olabilir" dedi.

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Moskova, 8 Mart tarihinin en yüksek hava sıcaklığını yaşadı
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