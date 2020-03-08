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“Oğlum ‘anne’ demeni özledim”

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
“Oğlum ‘anne’ demeni özledim”
Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 187'inci gününü geride bıraktı. Eyleme dün 3 aile daha katılırkean, nöbetteki aile sayısı 123'e yükseldi. Kaçırılan kızı Fadime'ye seslenen anne Hatice Levent, kızana örgütten kaçması için seslenerek, "Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum" dedi. Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Oğlunun sesini, kendisine sarılmasını, "anne" demesini çok özlediğini belirten Kabaklı, "Evladımı bana geri versinler. İnşallah herkesin evladı gelir, benim evladımı da bırakırlar. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Onların kökünü kazıyana kadar burada oturacağız. İnşallah sonları gelir." diye konuştu.
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“Oğlum ‘anne’ demeni özledim”
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