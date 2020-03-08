“Oğlum ‘anne’ demeni özledim”

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Çocuklarıterör örgütü tarafından kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 187'inci gününü geride bıraktı. Eyleme dün 3 aile daha katılırkean, nöbetteki aile sayısı 123'e yükseldi. Kaçırılan kızı Fadime'ye seslenen anne Hatice Levent, kızana örgütten kaçması için seslenerek, "Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum" dedi. Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Oğlunun sesini, kendisine sarılmasını, "anne" demesini çok özlediğini belirten Kabaklı, "Evladımı bana geri versinler. İnşallah herkesin evladı gelir, benim evladımı da bırakırlar. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Onların kökünü kazıyana kadar burada oturacağız. İnşallah sonları gelir." diye konuştu.