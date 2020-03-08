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Deniz Karakol Uçağı Türk donanmasının havadaki gözü oldu! Elektronik harp, keşif, denizaltı savunma...

Son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayinin göz bebeklerinden biri olan Türk donanmasının havadaki gözü oldular. Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili 'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gücü olmaya devam ediyor. P235 uçakları, deniz karakol, keşif, izleme, elektronik harp gibi faaliyetlerinin yanı sıra denizaltı savunma harbindeki meziyetleriyle Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor

Giriş Tarihi: 8.3.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 12:45 ABONE OL
P235 Deniz Karakol Uçağı Türk donanmasının havadaki gözü oldu! Elektronik harp, keşif, denizaltı savunma...

Türk donanmasının koruyucu gücü ' ' Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandıkları günden beri büyük bir katkı sağlıyor. Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili 'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.

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P235 Deniz Karakol Uçağı Türk donanmasının havadaki gözü oldu! Elektronik harp, keşif, denizaltı savunma...
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