Şantiyelerin Solmaz ablası

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'da müteahhitlik yapan Solmaz Kayalı Durak (48), 12 yılda bin konut inşa ederek kadının gücünü inşaat sektöründe de gösterdi. Evli ve 2 çocuk annesi Durak, 12 yıl önce aile şirketlerinin farklı sektörlerde yer almak istemesi nedeniyle hep hayali olan müteahhitlik işine girmeye karar verdi.2008'de kendi arsaları üzerinde ilk konut projesini hayata geçirdi. İşe ilk başladığı dönemde 2 kızı küçük olan Durak, onları da şantiyeye getirerek büyüttü. 2016 yılında kurumsal firmada yönetici olarak çalışırken işlerin yoğunlaşması nedeniyle işinden ayrılan eşi Nihat'ı yanına alan Durak, 4 yıldır da eşiyle birlikte işine devam ediyor. 12 yılda bin konut inşa eden Durak, kadının gücünü şantiyelerde de gösterdi. Müteahhit Durak "Kadınlar her işi başarabilir. Kadın anadır, topraktır ve üretendir. Kadın üretirse mutlu" dedi.