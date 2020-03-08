Savaşın kadınları

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ve çadır kamplara sığınan milyonlarca insan zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Bu sivillerin yüzde 81'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kadınlar aylar sonra ilk kez bomba ve kurşunlardan saklanmadan, özgürce nefes alma fırsatı bulurken, yokluk ve kıtlık içinde çocuklarına annelik yapmayı sürdürüyor. Bölgede yaşayan kadınlar dünya kadınlar gününde SABAH'a savaşta kadın olmanın dayanılmaz zorluklarını anlattı.İdlib'de Suriye Ordusu tarafından bombalanan eski bir zeytinyağı fabrikasında çocuklarıyla birlikte yaşayan Fatma Şeyh Halil, kimsesiz çocuklara ve kadınlara ücretsiz kıyafetler dikiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne zorluklar içersinde giren Halil "Kocam savaşta öldü. 4 çocuğum var. Eskiden terziydim. Şimdi makinemi de getirdim. Kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, çocuklara ücretsiz olarak elbiseler dikiyorum. Benim gibi dul kadınlarla birlikte hayatta kalmaya çalışıyorum. Burada hayat çok zor, çıkış yolu arıyoruz" diye konuştu. Halep-Lazkiye demir yolunun üzerinde kendine yeni bir hayat kuran Rüya El Osman her şeye rağmen zafer işareti yaparak gelecek güzel günlerin hayalini kuruyor. Ruiya, "Tren yolu üzerinde çadır kurduk. Burada ne ekmek, ne yemek, ne de su var. Bizim kadınlar günümüz yok ama mutlu bir gelecek hayalimiz var" dedi.

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