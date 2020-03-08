Şenay komutanın projesi kadına şiddeti bitirdi

Ordu'nun, bir dönem kadına şiddet olayları ile gündeme gelen Mesudiye ilçesinde, şiddet olaylarının önlenmesi için başlatılan ve Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar'ın öncülük ettiği proje ile yüzde yüz başarı elde edildi. Fahri hemşehrilik beratı verilerek görev süresinin sona ermesiyle başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ardından ilçede geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı. Küskünlüklerin de kalktığı ilçede aileler mutlu bir yaşam sürüyor. İlçede kaymakamlık tarafından 2013'te 'Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi' projesi başlatıldı. Projenin koordinatörlüğüne ise Çavdar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar getirildi. İlçede iki yıl evleri kapı kapı dolaşarak, kadına şiddet ve çocuk istismarcılığını bitirmek için çalışma yürüten Türkiye'nin ilk kadın jandarma karakol komutanı Şenay Haydar, kadın ve erkeklerle görüştü. Proje ile ilçede sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlendi. Şenay cami cemaatlerini bilgilendirdi, okullardaki kız ve erkek çocuklara eğitim verdirdi. İlçede husumetli olan kişiler arasında diyalog ortamı oluşturulup barışçıl çözümler üretildi. Fahri hemşehrilik beratı da verilen, görev süresinin ardından 2015'te başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ayrıldığı ilçede, geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı.Yönetmen Elif Ovar, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Projesi' kapsamında Türkiye'nin ilk kadın karakol komutanı Şenay Haydar'ı konu alan 'Umudun Işığı' filmini çekti. Film, İtalya'da bir festivalde jüri özel ödülü aldı. Şenay komutanın yürüttüğü proje, Ordu Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Sosyal Politikalar uzmanları, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Milli Eğitim tarafından da sürdürüldü.Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Şenay komutanın projesinde büyük başarı elde edildiğini, projenin Türkiye'ye de örnek olduğunu söyledi. belirterek, kendisine 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verildiğini söyledi. İlçeye bağlı köylerin muhtarları da Şenay komutanın projeyle önemli izler bıraktığını söyledi.MESUDIYE'DE yaşayan evli 3 çocuk annesi Nazibe Yılmaz (68) ise, Şenay komutana teşekkür ederek "Eşimle yıllardan beri Mesudiye'de yaşıyoruz, gayet mutluyuz. Eşimden 50 senedir hiçbir şiddet görmedim. Gençlere tavsiyem, sabır. Şimdikiler sabretmiyor. Sinirlenirsek bir şey yapmıyoruz, şimdiki nesil gibi bırakıp gitmek yok. 3 çocuk büyüttüm. Ailemizle hiç şiddet olmadı, mahallemizde de yok. Herkes mutlu geçinsin" dedi.

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