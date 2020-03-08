Son dakika haberi: Diyarbakır'daki evlat nöbetinden bir güzel haber daha! 2 aile çocuğuna kavuştu

Son dakika: Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününe girerken sevindirici bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2 aile daha evladına kavuştu.

2 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

İçişleri Bakanlığı, "Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgüt üyelerinin terör örgütünden kaçarak teslim olmaya devam ettikleri bildirildi. Açıklamada, "Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 'Cudi Botan' kod adlı Haşim Açar ve 'Rojda Tekoşin' kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbetinde' çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu" denildi.

EVLAT NÖBETİ'NDE 188. GÜN

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 188'nci gününe girdi.

Oturma eylemine Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden katılan anne Esmer Koç, kızı Zübeyde'nin 2013 yılında HDP'lilerce kaçırıldığını söyledi.

"Kızım PKK'ya satıldı. 7 yıldır aramadığım, sormadığım yer kalmadı" ifadelerini kullanan Koç, "Kızım, sen beni görüyorsan, duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol. Onlar seni kandırdı, sattı. O zalimlerin elinden kaç gel. Ben Diyarbakır'dayım, seni almadan gitmeyeceğim." dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ, oturma eylemini oğlu geline kadar devam ettireceğini belirtti.

Oğlunun kaçırıldıktan 3 ay sonra telefonla aradığını, teslim olmak istediğini söylediğini aktaran Küçükdağ, "Oradakiler kendileri vurup öldürüyor, sonra 'asker vurdu' diyorlar. Asker kesinlikle vurmaz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Askerimize, devletimize teslim ol. 5 yıldır gecemiz gündüzümüz bir oldu, artık akacak gözyaşımız kalmadı." şeklinde konuştu.

Bingöl'den oğlu Emrah için evlat nöbetine katılan baba Bilal Avunan ise ilk günden itibaren oturma eylemine kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "HDP benim çocuğumu kaçırdı, PKK'ya verdi. PKK zaten şehir merkezine gelemiyor. HDP çocukları kaçırıp, onlara teslim ediyor." şeklinde konuştu.

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