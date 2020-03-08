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: ’de tur otobüsü devrildi

'nin Kadirli ilçesinde, tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika: Osmaniye’de tur otobüsü devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyaret için Adana'dan gelenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüstekiler, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kadirli ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika: Osmaniye’de tur otobüsü devrildi
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