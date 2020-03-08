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'da son dakika haberi: En az 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi

'da Muhammed bin Selman’ın emriyle en az 20 prensin daha tutuklanarak hapsedildiği iddia edildi. Middle East Eye haber platformunun son dakika iddiasına göre Prens Ahmet olarak bilinen, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Salman'a ''darbe girişiminde'' bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığı öne sürüldü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.3.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 07:56 ABONE OL
Suudi Arabistan'da son dakika haberi: En az 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi

İddia edilen son dakika bilgilerine göre Suudi Arabistan'da tutuklanalar arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

ALTINDA VELİAHT PRENS VE KRAL SELMAN'IN İMZASI VAR İDDİASI

Arabistan'ı karıştıran haberde, Veliaht Prens Muhammed'in tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü.

Eski Veliaht Prens Nayef'in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed'in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter'dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.

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Suudi Arabistan'da son dakika haberi: En az 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi
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