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Yabancı savaşçı sayısı 8 bine ulaştı

Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Yabancı savaşçı sayısı 8 bine ulaştı
İçışlerı Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 11 Kasım 2019-6 Mart 2020 tarihlerinde 30'u Almanya, 19'u Fransa, 6'sı Hollanda, 6'sı Birleşik Krallık, 3'ü İsviçre, 2'si ABD, 2'si Belçika, 2'si İrlanda, 2'si Danimarka, 2'si Bulgaristan, 2'si Belarus, 2'si İsveç, 2'si Avustralya, biri Yunanistan, biri Hırvatistan ve diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere 280 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Ülkelerine 2011'den bu yana gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 7 bin 950'ye ulaştı.
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Yabancı savaşçı sayısı 8 bine ulaştı
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