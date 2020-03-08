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Yeniçağ Gazetesi yazarı tutuklandı

Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan (MİT) personellerinin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Yeniçağ Gazetesi yazarı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 18:33 ABONE OL
Yeniçağ Gazetesi yazarı tutuklandı

Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ardından adli kontrolle serbest bırakılan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği Murat Ağırel, Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

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GÖZALTINA ALINDI

Bugün gözaltına alınan Murat Ağırel'in kendisine ulaştırılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personel ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerini ifşa ederek yayınladığı, MİT mensubu şehitlerin, ailelerinin ve yakınlarının can güvenliklerini tehlikeye soktuğu bu bilgilerin Ağırel'in de vasıtasıyla yayıldığı belirlendi.

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Ağırel'in suça konu tweetinde kullandığı "Case Offiser" teriminin resmî istihbarat kurum görevlisi anlamına geldiği, şehit olan isimlerin MİT görevlisi olduklarının bilinerek paylaşımın yapıldığı suçlamalar arasında bulundu.

TUTUKLANDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nde hâkim karşısına çıkarılan Ağırel, 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yeniçağ Gazetesi yazarı tutuklandı
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