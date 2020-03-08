Türkiye kapıları açmasının ardından 140 binin üzerinde mülteci Avrupa'ya geçti. Yunan sınırından ise korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Yunan askeri ve polisi mültecilere gaz bombası ve plastik mermilerle saldırıyor. Mülteciler sert müdahale ile karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği ise Yunanistan'ın saldırılarına karşı sessizliğini koruyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'yi alçakça suçlamaya kalkıştı.

Yunan askeri sınırda göçmenlere ateş açtı! 1 ölü | Video

Yunanistan'ın sert müdahalesiyle ilgili haberler ve görüntüler gelmeye devam ederken son dakika olarak geçilen haber kan dondurdu. Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.