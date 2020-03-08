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sınırından korkunç haber: Plastik mermiye tel yerleştirmişler!

Türkiye sınırında korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye kapıları mültecilere açmasının ardından Avrupa yoluna düşen mülteciler Yunan zulmüyle karşı karşıya kalıyor. Yunan askeri ve polisi mültecilere acımasız şekilde saldırıyor. Sabah saatlerinde korkunç bir haber geldi. Plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 11:06 ABONE OL
Yunanistan sınırından son dakika korkunç haber: Plastik mermiye tel yerleştirmişler!

Türkiye kapıları açmasının ardından 140 binin üzerinde mülteci Avrupa'ya geçti. Yunan sınırından ise korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Yunan askeri ve polisi mültecilere gaz bombası ve plastik mermilerle saldırıyor. Mülteciler sert müdahale ile karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği ise 'ın saldırılarına karşı sessizliğini koruyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'yi alçakça suçlamaya kalkıştı.

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Yunanistan'ın sert müdahalesiyle ilgili haberler ve görüntüler gelmeye devam ederken olarak geçilen haber kan dondurdu. Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

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Yunanistan sınırından son dakika korkunç haber: Plastik mermiye tel yerleştirmişler!
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