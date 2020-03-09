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Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'den 'ya döndü

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 02:29 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 02:50 ABONE OL
Başkan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 01.45'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan yurda döndü
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