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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.55'te 'nın başkenti 'den ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 23:21 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
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