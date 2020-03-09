Depremin yaralarını kadın şefkati sardı

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için yürütülen seferberlikte canla başla çalışan birçok meslekten yüzlerce kadın, örnek olmaya devam ediyor. Toplumun temel direği ailede görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kadınlar, sahada da üstlendikleri vazifeyle yaraları sarıyor.UMKE gönüllüsü ve 13 yıllık ebe Fatma Şer onlardan biri. Van depremi sırasında enkaz altında insanların yaşam mücadelesine şahit olduğunu ve o günden sonra UMKE gönüllüsü olmaya karar verdiğini anlatan Şer, "Benim işim yıllardır bir ebe olarak bir bebeğin yaşama yolculuğunda rol almaktı. Depremde ise enkaz altında hayata tutunmaya çalışan insanlara el uzatmak oldu. Cesaret, cinsiyet işi değil yürek işidir" dedi.Acil Tıp Teknisyeni Yeliz Özmen ise enkaz altındaki baba ve iki çocuğuyla kurduğu diyaloğu ve onlar kurtarılana kadar gözlerini kırpmadan, iletişimi koparmadan sabaha kadar beklediğini anlattı. Özmen, "Kadınlar çok güçlü varlıklar. Biz gerçekten çok güçlüyüz. Hem anneliği hem mesleğimizi en iyi şekilde yerine getirebiliriz. Yeter ki önümüz açılsın" dedi.Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürü Ezgi Gündüz de, "Kadınların özgür ve güçlü olduklarını bilmelerini istiyorum. Kadınlar, duyguları ile hareket eden canlılar olarak nitelendirilir ama duyguları ile hareket etmeleri onları afette daha avantajlı kıldı çünkü kendilerini daha net ifade ettiler" diye konuştu. Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme Merkezi Müdürü Nevin Evliyaoğlu ise, "Deprem anından bu saate kadar mesai kavramı gütmeden çalıştık. Çalışma grubumuz, şiddete maruz kadınlardan oluşmakta. Depremden sonra iletişime geçtiğimizde onların çok güçlü olduğunu gördük. Kendi sıkıntılarını bir tarafa bırakıp, hayata dört elle sarılarak çocuklarına ve topluma faydalı olmaya çalışıyorlar. Bir ihtiyacınız var mı, dediğimizde onlar 'bizim yapacağımız bir şey var mı' diyorlar. Şunu gördük kadın gerçekten çok güçlü" dedi.

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