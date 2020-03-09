Diyarbakır annelerine Erdoğan’dan destek

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

AKParti Diyarbakır milletvekilleri, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Öğretmenevi'nde bir araya geldi. AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak annelerle görüştürdü. Erdoğan, annelere "6 aya aşkın bir zamandır verdiğiniz bu onurlu mücadeleyi şahsım adına tebrik ediyorum. Çok ciddi bir direnişi tarihin sayfalarına yazdırdınız. Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde hitap etti.