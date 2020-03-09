Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dolmabahçe'de dezenfeksiyon işlemi! Koronavirüs önlemleri tam gaz

Dolmabahçe'de dezenfeksiyon işlemi! önlemleri tam gaz

Son dakika gelen bilgilere göre Dünyayı tehdit eden koronavirüse nedeniyle 'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda 'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:32 ABONE OL
Dolmabahçe'de dezenfeksiyon işlemi! Koronavirüs önlemleri tam gaz

Koronavirüse karşı çok sayıda turistin ziyaret ettiği saray ve müzelerde tedbirler artırıldı. İstanbul'da saray ve müzelerde daha önce altı ayda bir yapılan dezenfeksiyon işlemleri ayda bir yapılmaya başladı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kısmında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

"İLACIN İNSAN SAĞLIĞINA HİÇBİR ZARARI YOKTUR"

Yapılan dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığını ifade eden Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, "Koronavirüs sonrasında dezenfeksiyon işlemlerini ayda bir yapmaya başladık. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın metal salonundan başladık.



YÜZDE 100 YERLİ

Bu koronavirüsü için gerekli önlemleri için dezenfeksiyon ilacımızı kullanmaya başladık. Yüzde 100 yerli bir yapımdır. İnsan sağlığına, hamilelere, çocuklara hiçbir zararı yoktur. Hiçbir objeye de zararı yoktur. Sağlık Bakanlığı'ndan onayı mevcuttur. Bu çalışmamız 6 kişiyle devam ediyor. Eskiden 6 ayda, bir senede yaptığımız ilaçlamayı şimdi ayda bir yapıyoruz. Bundan sonra ana kapımızdan başlamak üzere, harem bölümüne kadar bu ilaçlamayı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Virüs salgınına karşı ilaçlı dezenfeksiyon işleminin Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylarda devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe'de dezenfeksiyon işlemi! Koronavirüs önlemleri tam gaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA