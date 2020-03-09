Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika! Başkan Erdoğan Brüksel'de konuştu: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içinde olduğunu belirtti.

"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz." diye konuştu.