FETÖ’cü 36 şüpheliye Fuat Avni davası

etullahçı

Terör Örgütü'nün kara propaganda için kullandığı Twitter hesabı Fuat Avni'yi açıldığı gün takibe alıp 'Bu hesap önemli bilgiler verecek' şeklinde tweetler atarak tanıtımını yapan 'PR ekibi' tespit edildi. Aralarında örgütün önemli isimlerinden Bülent Keneş, Celil Sağır, Hasan Cücük, Faruk Arslan, Hasan Hüseyin Çuhaoğlu, Mehmet Nuri Beyhan, Mehmet Çelik'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında 'FETÖ'ye yardım' davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda ve algı faaliyetlerinde kullandığı 'Fuatavni' ve türevleri hesaplar ile ilgili araştırmalar yapıldığı, hesabı kuran ve toplumda algı oluşturanlar ile ilgili daha önce de kamu davaları açıldığı kaydedildi. İddianamede, Twitter'ın gelişmiş arama motoru üzerinden '@fuatavni' kullanıcısı ile ilgili sorgulama yapıldığı, hesabın paylaşımlarının ilk olarak 16 Şubat 2014 tarihinde diğer Twitter kullanıcılarında göründüğünün tespit edildiği belirtildi. Hiç tanınırlığı olmayan ve ilerleyen süreçte örgütün kara propagandasını yapan bu hesabın paylaşımlarının diğer kullanıcılar tarafından göründüğü gün, bu hesabı takibe alıp paylaşımlarını yayan hesaplar ile ilgili de araştırma yapıldığı kaydedildi. Fuat Avni'yi hesabını açıldığı gün takibe alıp 'Bu hesap önemli bilgiler verecek' şeklinde tweetler atarak tanıtımını yapan şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan dava açıldı.