FETÖ’nün ‘tahsilatçısı’ tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında FETÖ örgüt üyeliğinden dava açılan ve üç yıldır yakalanamayan firari sanık Osman F. O. ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FETÖ ŞİRKETİNİN KURBAN PARASI TAHSİLATÇISI

Osman F. O'nun gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı öğrenildi. NT mağazaları çalışanlarından olduğu ve önce Aydın ilinde sonra Muğla NT şubesi sorumlu çalışanı olduğu belirlendi.

Şirkete atanan kayyum sonrası işten çıkarılınca Kırmızı Bültenle Aranan Salih Demirayak'ın Muğla'da sözde FETÖ il imamı olarak yönettiği Bereket A.Ş.'de idari personel olarak işe girdiği öğrenildi.

3 YILDIR ARANIYORDU

Muğla'da örgüt üyelerinden kurban parası adı altında para toplama ile görevli olduğu öğrenilen Osman F. O.'nun 3 yıldır hakkında yakalama olduğu ve kaçak durumda olup arandığı öğrenildi.

MUĞLA EMNIYETİ ADETA İĞNEYLE KUYU KAZDI

Firari tahsilatçı ile ilgili elde edilen bir istihbari bilgi aylarca süren istihbarat sonunda kaldığı evde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı.

BORUDA BİNLERCE DOLAR

Firari FETÖ'cünün saklandığı evde yapılan aramada elektrik süpürgesinin borusunun içinde yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Ayrıca yüklü miktarda da Türk lirası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ