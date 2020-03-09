İBB Meclisinde “Engin Özkoç” gerginliği! CHP'liler AK Partililerin üzerine yürüdü!

İBB Mart ayı olağan meclis toplantısı İBB'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Meclise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Mecliste gündem dışı konuşmalarda söz hakkı alan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu konuşmasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

BU TOPRAKLARLA UZAKTAN YAKINDAN İLGİNİZ YOK

Göksu konuşmasında, "Bu toprakların ruhu ve değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyan CHP grup başkan vekili şahsın, ülkemiz için büyük bir istiklâl ve istikbâl mücadelesi veren, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı; o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın isim vermeden, ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı, "vatan haini" denildiğinde "burada" diye ayağa kalkan bir psikolojinin sonucudur" sözlerine yer verdi.

İSTİKLAL MARŞI SIRASINDA AYAĞA KALKMADILAR

Ayrıca AK Partili ve MHP'li üyeler Bahar Kalkanı şehitlerini anmak için İstiklal Marşı okudu. CHP'liler marş okunurken ayağa kalkmadı.

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AK PARTİLİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine İYİ Parti ve CHP grup meclis üyeleri oturdukları yerlerden kalkarak AK Partili meclis üyelerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik diğer meclis üyelerinin de araya girmesi ile yatıştırıldı. Meclis gündem dışı konuşmalar ile devam etti. Öte yandan meclisin devamında İstiklal Marşı okunurken CHP meclis üyeleri bir süre kalkmadığı görüldü. Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.