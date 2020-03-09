İdlib’den SON DAKİKA görüntüleri! Ateşkes sonrası İdlib’in son durumu yıkımı gözler önüne serdi!

Kendi kimliğini taşıyan sivil halka, yerleşim yerlerine ve son olarak Mehmetçiklerimize saldıran Esad rejimi ağır kayıplar verdikten sonra Rusya'nın garantör ülke olarak sözlerin tutulması için teminat vermesi ile ateşkes imzalanan İdlib'den gelen son dakika görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İdlib'in Ehsim köyünde Esad rejiminin ne kadar zalimleşebildiğinin en çarpıcı örnekleri ortaya çıktı. İşte İdlib'de son durum ve gelen kareler…

İDLİB'DE NELER OLDU? SON DURUM NE?

Zalim Esad rejiminin uzun bir süre önce Halep'ten hapsetme, aç bırakma ve Türkiye'ye doğru süpürme harekatlarıyla başladığı sivil katliamları İdlib ile nihai noktaya ulaşmış ve son olarak da destekçileriyle birlikte rejim İdlib'i yoğun bombardıman ve topçu atışlarıyla kana bulayarak ele geçirme, sivilleri de ölüm ve göç arasında bir tercih yapmaya zorlamaktaydı. Son olarak katliamlar, sınrıdaki göç dalgası ve bölgede barış için bulunan Mehmetçiğimize saldıran rejim TSK tarafından yoğun ateş altına alınarak ağır kayıplar verdi. Ardından ateşkes süreci başladı…

ATEŞKES SONRASINDA...

Rejimin acımasız saldırılarının son bulması için tem umudu Türkiye olan siviller geçtiğimiz hafta nefes alabildi. Türkiye'nin sahada ve masada yoğun çabasıyla birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşandı ve Rusya ile yapılan zirvede ateşkese varılmasının ardından bombardımanlar durdu.