Jandarma kaçak tütüne geçit vermedi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kepsut ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan A.K. isimli şahsa ait aracında yaptıkları aramada; 17 kilo 846 gram açık sarmalık tütün, 2 bin adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 240 adet boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 219 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.