Kadınlar Günü’nde anlamlı kavuşma

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti 188'inci gününü geride bırakırken, dün iki aile daha evladına kavuştu. Teslim olan iki örgüt üyesi ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı da 13'e yükselmiş oldu. Önceki gün 3 ailenin daha katılımıyla eylemdeki aile sayısı ise 123'e yükselmiş oldu.Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzen oldukları öğrenilen örgüt üyelerinin ailelerinin de Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan Tekoşin Açar'ın annesi Naime Dalmış ile yine aynı tarihte kandırılıp dağa götürülen Haşim Açar'ın babası Sait Açar, geçtiğimiz hafta evlat nöbetine katılmıştı.Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak da dün iki aile daha evladına kavuştu. Bu arada Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de Kadınlar Günü'nde anneleri ziyaret etti.

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