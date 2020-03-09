Kahve sözünü Kadınlar Günü’nde yerine getirdi

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki kadın takipçisine verdiği kahve ısmarlama sözünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yerine getirdi. Albayrak, 9 Şubat'ta kendisine "Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" mesajını yazan Hilal Koskli'ye "Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar" yanıtını vermişti. O kahve sözü dün gerçekleşti. Hilal Koskli, Albayrak ve eşi Esra Albayrak'la çektirdikleri fotoğrafı "Sayın Bakanımız Berat Albayrak ve Esra abla söz verdiği gibi kahve ısmarladı. Sohbet ederken bir bakan ve Cumhurbaşkanı kızı ile oturuyor gibi değil de sanki akrabalarımla oturuyor gibi hissettim. O kadar samimi ve içtendiler. Herşey için çok teşekkür ederim. Evimize kuymak yemeye de bekliyoruz" notuyla paylaştı. Albayrak da retweet ettiği bu paylaşıma "Rica ederiz. Bizim için çok güzel bir sohbet oldu. Biz sizleri tanımaktan çok mutlu olduk, çok keyif aldık. Çok teşekkürler" notunu düştü. Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında da "Kadın yönetici oranı en az yüzde 15 olan şirketler, yüzde 10'dan az olanlara göre 1,5 kat daha karlı. Kadınlar kazancının yüzde 90'ını aile, eğitim, sağlık ve toplum için harcıyor. Toplumsal ve ekonomik hayatın her alanında kadınlara daha çok ihtiyacımız var" dedi.

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