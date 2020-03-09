P235 karakol uçağı... Donanmanın havadaki gözü

Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek 2014'te Deniz Kuvvetleri bünyesine katılan deniz karakol uçakları, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Libya açıklarına pek çok bölgede görev yapıyor.P235 uçakları, deniz karakol, keşif, izleme, elektronik harp gibi faaliyetlerinin yanı sıra denizaltı savunma harbindeki meziyetleriyle Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor.NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.Tatbikat boyunca planlı tüm sortilerini icra ederek Dynamic Manta 2020'deki görevlerini yüzde 100 başarıyla tamamlayan Deniz Hava Komutanlığı'na bağlı TCB 655 numaralı deniz karakol uçağı da tatbikat sırasında içinden görüntülendi.Tatbikat kapsamındaki tüm görevlerini başarıyla yerine getiren Türk deniz hava subayları, deniz karakol uçaklarının deniz havacılığın değişmez unsuru olduğunu belirtti.Radar, sonoboy gibi ekipmanlar sayesinde her türlü görevi icra edebilen subaylar, gerektiğinde arama kurtarma görevlerinde de yer alıyor. Kendilerini, "Mavi vatanın yılmaz bekçileri" ve "İki mavinin çelik kanatları" olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen uçaklar, Türkiye'nin karasularında başarıyla görev yapıyor. Elektronik harp özellikli platform bunun dışında su altındaki tüm hareketliliği de izleyebiliyor. P235'ten atılan "konum sonoboy" cihazları, denizaltı keşfi için tatbikat sahasına atılıyor. Sonar kabiliyetli dalar platform, bu yöntemle denizde hareketleri tespit edebiliyor.

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