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Son dakika haberi: Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti!

Edinilen son dakika haberine göre hayatını kaybetti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 22:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Eski Adalet Bakanlarından Şevket Kazan hayatını kaybetti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

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Son dakika haberi: Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti!
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