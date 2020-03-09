Son dakika haberi: Yunanistan kontrolden çıktı! Yerleşim yerlerine ateş açtılar: Sizi keseceğim...

Yunanistan'ın sınırı geçmek isteyen mültecilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. Her gün dozajın daha da arttığı saldırılara Avrupa sessiz kalıyor. Jiletli barikatlar ve gaz bombaları ile mültecilere geri adım attıramayan Yunanistan, plastik mermileri kullandı. Bu hamlesi de mültecileri yıldırmaya yetmezken, saldırılarda gerçek mermiler kullanılmaya başlandı. Avrupa saldırılara göz yumarken, gelen eleştirilere de kulaklarını tıkadı. Yunanistan gerçek mermileri kullanmadığı anlarda ise tel ile güçlendirilmiş plastik mermilere başvuruyor. Sınırda objektiflere her dakika yürek burkan görüntüler yansırken, son görüntülerde meskun mahallere doğru yapılan atışlar da ortaya çıktı.

Son dakika: Sınırdaki Yunan askerlerin ateş açma anı kamerada! Yunanistan sınırında dehşet anları... | Video

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor.

2 KİLOMETRE MESAFEDE YERLEŞİM YERLERİ VAR

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti.

YUNAN ASKERDEN KORKUNÇ HAREKET

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.