Yargıtay’ın FETÖ’den ceza alma kriteri

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Türkiye genelindeki darbe girişimi ve FETÖ üyeliği ile ilgili davaların tümünün temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ üyeliği kriterini belirledi. Bilmeden örgüte yardım edenlerin hukuki durumlarının kusurluluk ve hata bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Daire, kararlarda hata hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili, "MGK'nin 2014, 2015 ve 2016 tarihli açıklamaları ve aynı açıklamaların devlet ve hükümet yetkililerince en üst düzeyde benimsenip, kamuoyuyla paylaşılması gibi olgular da göz ardı edilmemeli" dedi. Yargıtay'ın kararlarında ayrıca "Yapıyı cemaat zannederek yer alanlar, ancak örgüt olduğunu ortaya koyan olaylar ortaya çıkmasından sonraki tarihlerde örgüte bağlılıkları devam ediyorsa cezai yönden sorumlu olurlar" ifadesi yer aldı.