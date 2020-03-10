AB’nin göçmen karnesi sıfır

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa'nın mülteciler konusunda 2014'ten bu yana izlediği politikanın karnesini çıkardı. Raporda, mültecilerin hakları; yaşam, sığınma, güvenlik, korunma ve dolaşım serbestisi olarak 5 ana başlıkta ele alındı. Bu 5 başlıkta da da AB'nin notu 'sıfır' oldu.Umursamaz bir tavır takınan Avrupa'nın kirli göçmen sicilini ortaya koyan rapora göre, 2014'ten bugüne yaklaşık 15 bin mültecinin umuda yolculuğu Akdeniz'in sularında son buldu. 2014'te 3 bin 279, 2015'te 3 bin 771, 2016'da 3 bin 521, 2017'de 2 bin 993, 2018'de ise 2 bin 275 mülteci Akdeniz'de can verdi. Her iki mülteciden birinin çocuk olduğu vurgulanan raporda, bunlardan 111 bininin yanında ailesinin olmadığı belirtildi. 2015'ten bu yana Avrupa'da kaybolan mülteci çocuk sayısının ise 96 binden fazla olduğuna dikkat çekildi.