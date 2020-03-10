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Yunan polisinin öldürdüğü ilk mültecinin dosyasını işleme aldı

, Yunan polisi tarafından vurularak öldürülen ilk olan ’ın ailesi tarafından yapılan başvuruyu işleme alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.3.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 20:04 ABONE OL
AİHM Yunan polisinin öldürdüğü ilk mültecinin dosyasını işleme aldı

Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken, Yunan polisi tarafından boğazından vurularak öldürülen Ahmed Ebu Emad ile ilgili AİHM'e yapılan başvuru kabul edildi. Halepli olduğu belirtilen Ahmed Ebu Emad geçtiğimiz hafta İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldü. Ahmed Ebu Emad'ın cenazesi botla Türkiye'ye getirildi.

Ahmed Ebu Emad'in ailesi avukatları aracılığıyla AİHM'e başvurdu. AİHM Ebu Emad'ın Yunan polisi tarafından öldürülmesiyle ilgili başvuruyu işleme aldı. Emad ile birlikte isimleri açıklanmayan bir mülteci ailenin sınırdan geri itilmesiyle ilgili başvuru da işleme alındı.

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AİHM Yunan polisinin öldürdüğü ilk mültecinin dosyasını işleme aldı
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