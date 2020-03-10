Avrupa’nın kayıtsız kalma lüksü yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Belçika'nın başkenti Brüksel'e kritik bir günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü zirvede bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren AB Konseyi binasındaki görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmenin verimli geçtiğini ve öngörülen sürede yapıldığını ifade etti.Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesinde ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:* "Konsey toplantısında NATO'dan ve müttefiklerimizden talep ettiğimiz ilave desteğin bir an önce sağlanmasının önemini vurguladım. Türkiye'nin Suriye sınırı aynı zamanda NATO'nun güneydoğu sınırıdır. Suriye kaynaklı kriz, güvenlik ve insani boyutlarıyla bölgemizi hatta Avrupa'nın tamamını tehdit eder durumdadır.* Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde çabalarımızı her zamankinden daha fazla artırmalıyız. Türkiye tam 9 yıldır Suriye kaynaklı tehdit ve tehlikelerle mücadele ediyor. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3.6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.* Türkiye büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadelesine müttefiklerin tamamından somut destek bekliyor. NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde, Türkiye'nin savunmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.* Bir müttefik ve komşu ülkenin, düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin mevcut durumu ve Avrupa Birliği'ni de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekreter'e de özellikle ifade ettim.* Tabii burada esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesini katma değer sağlamasıdır. Ayrıca müttefiklerimizin ülkemizde dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir."Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, üçlü zirveye ilişkin "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" dedi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel da "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler" diye konuştu.Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan, bu sırada "Korona" diyerek tokalaşmadı. Erdoğan ve Stoltenberg ellerini göğüslerine götürerek selamlaştı. Bu hassasiyeti havalimanında ve diğer temaslarında da dikkat çeken Erdoğan, Brüksel'deki Türk vatandaşlarını da şöyle uyardı: "Aman ha, şu koronavirüse dikkat. Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız."

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